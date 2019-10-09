В Госдуме приостановили коммандировки депутатов в США

Госдума приняла решение о приостановке командировок депутатов в США до момента получения от американских властей объяснений и извинений в связи с инцидентом с депутатом Госдумы Ингой Юмашевой.



По словам советника спикера Госдумы по работе со СМИ Анастасии Кашеваровой, в связи

с ситуацией, которая произошла во время визита депутата Госдумы Инги Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка, поездки в США со стороны депутатского корпуса будут приостановлены, пишет Russia Today.



Кашеварова отметила, что в ближайшее время в США должен был отправиться глава думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков, но визит отменен, до того момента, пока власти США не объяснят причину допроса Юмашевой и не принесут извинения.



Напомним, что Юмашева, прибывшая в страну для участия в форуме «Диалог Форт-Росс», была задержана в аэропорту Нью-Йорка сотрудниками ФБР для допроса, который длился около часа.

По словам замглавы МИД России Сергея Рябкова, Москва уже давно испытывает трудности с направлением в командировки сотрудников посольств и генконсульств.

Соединённые Штаты развязали визовую войну. Москва не исключает ответных мер после действий Вашингтона.