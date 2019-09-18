Пресса предлагает врачам миллион за фото Заворотнюк
Представители ряда СМИ пытаются подкупить врачей больницы, в которой находится российская актриса Анастасия Заворотнюк, чтобы заполучить ее фотографию.
Сумма предлагаемого вознаграждения достигает одного миллиона рублей, сообщает ФБА «Экономика сегодня».
Ранее из-за назойливых журналистов у палаты актрисы, которая находится в элитной московской клинике, выставили круглосуточную охрану.
48-летней Заворотнюк весной этого года сделали в Германии трепанацию черепа из-за злокачественной опухоли головного мозга. По возвращении в Россию она почувствовала себя плохо, ее положили в больницу.
Врачи не отрицают, что актриса находится в тяжелом состоянии: на фоне болезни у нее развилась пневмония и полиорганная недостаточность.
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