Пресса предлагает врачам миллион за фото Заворотнюк

Представители ряда СМИ пытаются подкупить врачей больницы, в которой находится российская актриса Анастасия Заворотнюк, чтобы заполучить ее фотографию.

Сумма предлагаемого вознаграждения достигает одного миллиона рублей, сообщает ФБА «Экономика сегодня».

Ранее из-за назойливых журналистов у палаты актрисы, которая находится в элитной московской клинике, выставили круглосуточную охрану.

48-летней Заворотнюк весной этого года сделали в Германии трепанацию черепа из-за злокачественной опухоли головного мозга. По возвращении в Россию она почувствовала себя плохо, ее положили в больницу.

Врачи не отрицают, что актриса находится в тяжелом состоянии: на фоне болезни у нее развилась пневмония и полиорганная недостаточность.