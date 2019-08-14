Преследовавший самолет Шойгу истребитель опознали

Иностранный истребитель, приблизившийся к самолету министра обороны России Сергея Шойгу, принадлежит Испании. Он находится в составе «воздушной полиции» НАТО.

Об этом сообщили неназванные источники. Истребитель является частью миссии североатлантического альянса, развернутой с 1 мая по 31 августа в литовском городе Шяуляй. Испанские самолеты призваны защищать воздушное пространство Эстонии, Латвии и Литвы, которое, как считают в НАТО, нередко подвергается угрозам со стороны России.

В Минобороны Испании инцидент не прокомментировали и назвали это «маневром НАТО». Ведомство призвало обратиться в альянс для разъяснений.

На базе в Шауляйе находятся пять испанских истребителей и 140 военных. Кроме них, на базе располагаются силы ВВС Венгрии, отмечает РБК.

Накануне самолет Шойгу, который направлялся в Москву из Калининграда, сопроводили два истребителя НАТО. Российские Су-27 оттеснили их.

