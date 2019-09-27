ВШЭ уволила учителя после обвинений в растлении школьниц
Преподавателя лицея Высшей школы экономики Александра Кузнецова уволили из вуза после обвинений его бывших учениц в совращении.
Все началось с августовского поста Ольги Стариковой в Facebook. Тогда девушка рассказала о романе, который у нее был с ее школьным учителем Александром Кузнецовым.
В 15 лет, по словам Стариковой, он ее «растлил».
После этого еще одна бывшая ученица Кущнецова рассказала о подобных отношениях с педагогом. Они длились четыре года, два последних их которых держались «исключительно на шантаже и запугивании».
Обе девушки также заявили о психологическом насилии: давлении, унижениях и оскорблениях.
Инциденты произошли задолго до устройства Кузнецова в лицей НИУ ВШЭ.
Однако узнав об этом, работники вуза решили поговорить со студентами. Как выяснилось, в нынешней работе подобных случаев не было.
Несмотря на это 25 сентября преподававший русскую филологию Александр Кузнецов был снят со своей должности, сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на пресс-службу вуза.
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