ВШЭ уволила учителя после обвинений в растлении школьниц

Преподавателя лицея Высшей школы экономики Александра Кузнецова уволили из вуза после обвинений его бывших учениц в совращении.

Все началось с августовского поста Ольги Стариковой в Facebook. Тогда девушка рассказала о романе, который у нее был с ее школьным учителем Александром Кузнецовым.

В 15 лет, по словам Стариковой, он ее «растлил».

После этого еще одна бывшая ученица Кущнецова рассказала о подобных отношениях с педагогом. Они длились четыре года, два последних их которых держались «исключительно на шантаже и запугивании».

Обе девушки также заявили о психологическом насилии: давлении, унижениях и оскорблениях.

Инциденты произошли задолго до устройства Кузнецова в лицей НИУ ВШЭ.

Однако узнав об этом, работники вуза решили поговорить со студентами. Как выяснилось, в нынешней работе подобных случаев не было.

Несмотря на это 25 сентября преподававший русскую филологию Александр Кузнецов был снят со своей должности, сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на пресс-службу вуза.

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