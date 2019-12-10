Премьр-министр Украины призвал готовиться к «газовой войне»

Премьер Украины Алексей Гончарук считает возможной «газовую войну» с Россией по вопросу транзита. По его мнению, страна полностью готова к такому положению дел.

Комментируя результаты встречи в «нормандском формате», Гончарук заявил, что Киев будет договариваться с Москвой о газе и дальше, но, возможно, – в условиях «газовой войны». При этом он напомнил о требованиях по заключению долгосрочного контракта и по выплате средств по решению Стокгольмского арбитража.

Также он отметил, что хранилища Украины наполнены, позиция Киева поддерживается Евросоюзом и решением Стокгольмского арбитража, а «Северный поток 2» еще не достроен», пишет «РИА Новости».

Ранее депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Олег Волошин заявил, что Украине не стоит превращать ситуацию с транзитом в «газовую войну», так как Киев ее точно проиграет.

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