Премьеру Израиля грозит реальный срок

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает выдвинутые против него обвинения попыткой госпереворота.

Он обещает продолжить управлять страной, несмотря на нависшую угрозу реального срока.

«Я посвятил свою жизнь государству», — заявил Нетаньяху. Он назвал произошедшие события «печальным днем», пишет «РБК».

21 ноября юридический советник правительства Израиля Авихай Мандельблит огласил окончательное обвинительное решение по делам премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Согласно постановлению, отныне лидер «Ликуда» официально признан обвиняемым по всем трём делам и предстанет перед судом, как ожидается, до конца года. Впервые в истории обвинения выдвинуты против действующего премьера — в похожей ситуации Эхуд Ольмерт, правивший с 2006 по 2008 годы.

Уход с поста лидера страны грозит и президенту США. Ранее Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию, которая санкционирует официальное начало процедуры импичмента Трампа.

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