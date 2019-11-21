Демократы призвали к импичменту «преступника» Трампа

Прошедшие дебаты Демократической партии США свелись к обсуждению необходимости импичмента Дональда Трампа.

За двухчасовые дебаты, прошедшие в Атланте, несколько кандидатов назвали действующего президента «преступником» и заявили о своей поддержке импичмента Трампу, сообщает The Globe and mail.

Менее чем за три месяца до начала предварительных выборов в США ряды кандидатов в президенты от Демократической партии заметно поределли. К пятым дебатам добрались 10 человек из 24, начинавших президентскую гонку.

Ранее Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию, которая санкционирует официальное начало процедуры импичмента Дональда Трампа.

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