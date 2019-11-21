Демократы призвали к импичменту «преступника» Трампа
Прошедшие дебаты Демократической партии США свелись к обсуждению необходимости импичмента Дональда Трампа.
За двухчасовые дебаты, прошедшие в Атланте, несколько кандидатов назвали действующего президента «преступником» и заявили о своей поддержке импичмента Трампу, сообщает The Globe and mail.
Менее чем за три месяца до начала предварительных выборов в США ряды кандидатов в президенты от Демократической партии заметно поределли. К пятым дебатам добрались 10 человек из 24, начинавших президентскую гонку.
Ранее Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию, которая санкционирует официальное начало процедуры импичмента Дональда Трампа.
Подписывайтесь на канал rusplt в Дзен
Показать еще
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!