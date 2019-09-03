Премьер-министр Украины знает как поднять экономику

Новый премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что экономика страны должна вырасти на 40% за несколько лет. Для этого нужно хорошо поработать.

По его словам, каждый год необходимо прибавлять по 7% как минимум.

Приоритетными задачами глава правительства считает - возвращение людей на Родину, развитие инфраструктуры, пересмотр прожиточного минимума и коммунальных тарифов.

Очень важным вопросом, требующим решения, правительство считает переговоры с Россией о транзите газа в Европу, передает Lenta.ru.

Ранее в Польше заявили о том, что они планируют поставлять на Украину сжиженный природный газ, в размере шести миллиардов кубометров начиная с 2021 года. Правда, для осуществления этого плана Варшаве потребуется российский газ для закрытия своих потребностей.