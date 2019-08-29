Премьера Зеленского одобрили в Верховной Раде

Партия «Слуга народа» одобрила кандидатуру Алексея Гончарука на пост премьер-министра Украины. Его предложил президент Владимир Зеленский.

Сегодня проходит первое заседание нового созыва парламента Украины. Одобрение «Слугой народа» кандидатуры Гончарука означает то, что он точно получит кресло премьера. Партия Зеленского имеет большинство в парламенте, напоминают «РИА Новости».



Алексей Гончарук по образованию юрист. Он работал внештатным советником министра экологии Украины Игоря Шевченко. После этого стал советником первого вице-премьера Степана Кубива.

При Владимире Зеленском получил пост заместителя руководителя офиса президента Украины.