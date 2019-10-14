США прекратили торговую войну с Китаем

Президент США Дональд Трамп заключил торговую сделку с руководством Китая. Об этом он сообщил в Twitter.

По словам главы Белого дома, соглашение принесет огромную пользу американским фермерам-патриотам. Ведь главным условиям подписания документа стала была незамедлительная покупка американской сельхозпродукции в большом количестве, а точнее на $40-50 млрд.

По словам Дональда Трампа, это произойдёт уже сейчас, «не дожидаясь подписания сделки через три-четыре недели». Само же соглашение может быть подписано в ноябре на саммите АТЭС в Чили.

Ранее Вашингтон и Пекин провели очередной раунд переговоров. На встрече стороны отложили введение дополнительных пошлин на китайские товары, ввозимые в США, пишет «РИА Новости».

Торгово-экономический кризис между двумя странами продолжается с 2018 года. Президент США Дональд Трамп предлагал лидеру КНР Си Цзиньпину встретиться в ближайшее время, чтобы обсудить накопившиеся проблемы. Видимо, такая встреча произойдёт уже в ближайшее время в столице Чили, где оба лидера примут участие в саммите лидеров стран АТЭС. Там же, кстати, планирует находиться и российский президент Владимир Путин.