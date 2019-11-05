Предъявлено обвинение убийце ребенка в детсаду и охраннику

Следствие предъявило обвинение предполагаемому убийце шестилетнего ребенка в детсаду Нарьян-Мара Денису Поздееву. Кроме него, обвиняется охранник учреждения.

Об этом сообщили в Следственном комитете. 36-летнего неработающего жителя Нарьян-Мара обвинили в убийстве малолетнего, пишет ТАСС.

Охранника ЧОП «Святогоръ» обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Он частично признал вину. Обоих обвиняемых заключили под стражу.

Напомним, 31 октября мужчина ворвался в детсад во время тихого часа под видом отца и зарезал шестилетнего ребенка. В его доме при обысках нашли листочки с информацией о распорядке дня в саду и составе групп.