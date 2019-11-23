Предупреждающий РФ о нападениях спутник сошел с орбиты
В ночь на 23 ноября российский спутник «Космос-2422» сошел с орбиты и сгорел в атмосфере. Этот спутник был частью системы предупреждения о ракетном нападении.
Как уточнили ТАСС в Минобороны России, спутник уже выработал свой ресурс.
«Космос-2422» мог отслеживать старты межконтинентальных баллистических ракет. Его запустили в 2006 году с космодрома Плесецк.
Тем временем, НАТО устраивает специальную встречу для обсуждения угроз со стороны России.
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