Предупреждающий РФ о нападениях спутник сошел с орбиты

В ночь на 23 ноября российский спутник «Космос-2422» сошел с орбиты и сгорел в атмосфере. Этот спутник был частью системы предупреждения о ракетном нападении.

Как уточнили ТАСС в Минобороны России, спутник уже выработал свой ресурс.

«Космос-2422» мог отслеживать старты межконтинентальных баллистических ракет. Его запустили в 2006 году с космодрома Плесецк.

Тем временем, НАТО устраивает специальную встречу для обсуждения угроз со стороны России.

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