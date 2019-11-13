МВД предупредило о волне преступлений с банковскими картами

В России многократно выросло количество преступлений с использованием банковских карт. Рост составил 417,3%.

Об этом рассказали в МВД. С января по сентябрь совершены 10,3 тыс. преступлений, квалифицированных как «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». По сравнению с тем же периодом 2018 года показатель вырос в четыре раза.

В целом за указанный период было совершено 205 тыс. преступлений с применением информационных технологий. Это на 67% выше, чем год назад, пишет RT.

Ранее эксперты дали советы в случае кражи смартфона. В частности, рекомендовано заблокировать банковские карты, привязанные к телефону.

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