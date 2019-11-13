МВД предупредило о волне преступлений с банковскими картами
В России многократно выросло количество преступлений с использованием банковских карт. Рост составил 417,3%.
Об этом рассказали в МВД. С января по сентябрь совершены 10,3 тыс. преступлений, квалифицированных как «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». По сравнению с тем же периодом 2018 года показатель вырос в четыре раза.
В целом за указанный период было совершено 205 тыс. преступлений с применением информационных технологий. Это на 67% выше, чем год назад, пишет RT.
Ранее эксперты дали советы в случае кражи смартфона. В частности, рекомендовано заблокировать банковские карты, привязанные к телефону.
Подписывайтесь на канал rusplt в Дзен
Показать еще
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!