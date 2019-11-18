В МИД предупредили об ужесточении санкций после Brexit

В МИД предупредили об ужесточении санкций после Brexit

фото: Cpb.nl

Российские компании должны быть готовы к ужесточению санкций Великобритании после выхода Соединенного Королевства из Евросоюза.

По словам директора второго европейского департамента МИД России Сергея Беляева, будут какие-то ужесточения санкций, к этому надо быть готовым. Представителям российского бизнеса стоит с вниманием отнестись к заявлениям британских официальных лиц о намерении Лондона после Brexit координировать свою санкционную политику в отношении России как с ЕС, так и с США. Последствия этой инициативы могут коснуться и британских компаний, заинтересованных в сотрудничестве с российскими партнерами.

При этом дипломат отметил, что Москва в дальнейшем продолжит придерживаться принципа взаимности, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что главы стран-участниц ЕС предоставили Великобритании трехмесячную отсрочку для Brexit. До сих пор крайним сроком считалось 31 октября. Brexit перенесли на 31 января 2020 года.

Читайте нас в мобильном приложении

Новости по теме
Подписывайтесь на канал rusplt.ru в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь на канал rusplt в Дзен
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!