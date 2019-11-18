В МИД предупредили об ужесточении санкций после Brexit

Российские компании должны быть готовы к ужесточению санкций Великобритании после выхода Соединенного Королевства из Евросоюза.

По словам директора второго европейского департамента МИД России Сергея Беляева, будут какие-то ужесточения санкций, к этому надо быть готовым. Представителям российского бизнеса стоит с вниманием отнестись к заявлениям британских официальных лиц о намерении Лондона после Brexit координировать свою санкционную политику в отношении России как с ЕС, так и с США. Последствия этой инициативы могут коснуться и британских компаний, заинтересованных в сотрудничестве с российскими партнерами.

При этом дипломат отметил, что Москва в дальнейшем продолжит придерживаться принципа взаимности, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что главы стран-участниц ЕС предоставили Великобритании трехмесячную отсрочку для Brexit. До сих пор крайним сроком считалось 31 октября. Brexit перенесли на 31 января 2020 года.

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