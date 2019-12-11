МИД предупредил российских туристов об опасностях в Турции

Министерство иностранных дел России предупредило россиян об угрозе подтоплений в связи с погодой 11 и 12 декабря в Турции. В эти дни там будут бушевать дождь и сильный ветер.

«11-12 декабря в провинции Анталья действует метеопредупреждение: обильные осадки и шквалистый ветер; угроза подтоплений; возможно ограничение дорожного движения», — сказано в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра российского дипведомства в Twitter.

Ранее сервис Level.Travel включил Турцию в тройку самых популярных стран для коротких поездок на выходные среди россиян.

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