МИД предупредил российских туристов об опасностях в Турции
Министерство иностранных дел России предупредило россиян об угрозе подтоплений в связи с погодой 11 и 12 декабря в Турции. В эти дни там будут бушевать дождь и сильный ветер.
«11-12 декабря в провинции Анталья действует метеопредупреждение: обильные осадки и шквалистый ветер; угроза подтоплений; возможно ограничение дорожного движения», — сказано в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра российского дипведомства в Twitter.
Ранее сервис Level.Travel включил Турцию в тройку самых популярных стран для коротких поездок на выходные среди россиян.
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