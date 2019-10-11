У представительства Чечни задержали ЛГБТ-активистов
Во время серии одиночных пикетов в поддержку ЛГБТ около здания представительства Чечни в Москве были задержали, минимум, 10 человек.
По данным проекта «ОВД-Инфо», среди задержанных — восемь активистов и двое провокаторов, которые пытались сорвать эту акцию.
«МБХ Медиа» также сообщает о задержании девушки, которая не участвовала в пикетах, а просто находилась рядом.
Сейчас всех задержанных отвезли в ОВД «Мещанский». Что им вменяют — неизвестно.
Ранее стало известно, что преподаватели Ярославского государственного педагогического университета угрожают одной из студенток отчислением из-за ее участия в ЛГБТ-акциях.
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