У представительства Чечни задержали ЛГБТ-активистов

Во время серии одиночных пикетов в поддержку ЛГБТ около здания представительства Чечни в Москве были задержали, минимум, 10 человек.

По данным проекта «ОВД-Инфо», среди задержанных — восемь активистов и двое провокаторов, которые пытались сорвать эту акцию.

«МБХ Медиа» также сообщает о задержании девушки, которая не участвовала в пикетах, а просто находилась рядом.

Сейчас всех задержанных отвезли в ОВД «Мещанский». Что им вменяют — неизвестно.

Ранее стало известно, что преподаватели Ярославского государственного педагогического университета угрожают одной из студенток отчислением из-за ее участия в ЛГБТ-акциях.