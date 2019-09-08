Представитель Единой России выступила в марафоне Ночь выборов

На марафоне Ночь выборов-2019 выступила представитель партии Единая Россия Ольга Баталина.

В своём обращении, политик заявила, что согласно опросу граждан, партия лидирует в большинстве регионов, а к избирательной компании члены Единой России готовились серьёзно. Что касается регионов, где партия власти осталась в аутсайдерах, это не было неожиданностью.

«Доверие к Единой России в большинстве регионов по-прежнему высокое, но это не аванс. В региональных отделениях мы общаемся с людьми, узнаём проблемы и стараемся их решить. Где выполняют обещания людей там и результат высокий. В некоторых региональных отделениях существует конфликт элит, где слабое региональное отделение там и ждать поддержки людей не с чего.»

— рассказала Ольга Баталина.

Кроме того, в своём выступлении представитель Единой России посетовала на то, что в России отсутствует борьба идей и программ.

«Все борются с партией, а мы за людей. С нас люди всегда спрашивают жестче, более ответственно, и мы к этому относимся также. Партия выступает уверенно и попытки обойтись без нас не оправдались. Единая Россия была есть и остается.»

— подытожила госпожа Баталина.

Ночь выборов-2019 проходит в трех городах: Москве, Санкт-Петербурге и Уфе. В рамках мероприятия пройдёт множество телемостов с городами и регионами, в которых проходят выборы, прямые включения с избирательных участков, круглые столы, с острыми и актуальными вопросами, битва политических «тяжеловесов» и самых популярных блогеров.

Ранее президент России Владимир Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму.