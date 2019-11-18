Правозащитники обратились к США из-за Алексея Буркова

Российские дипломаты в США должны быть допущены до гражданина РФ Алексея Буркова.

Россиянин был экстрадирован в США из Израиля по обвинению в компьютерном мошенничестве. Однако к нему до сих пор не имеют доступа представители российского дипведомства.

По словам правозащитников, это необходимо для проведения беспристрастного расследования. Об этом заявил член СПЧ Александр Брод.

Как оказалось, у Москвы есть все основания беспокоиться по поводу условий содержания россиянина в американской тюрьме.

Адвокаты тем временем все ещё надеются вернуть Алексея Буркова обратно на родину по дипломатически каналам, пишут «Известия».

Американские власти обвиняют экстрадированного из Израиля гражданина России Алексея Буркова в мошенничестве, сговоре, краже личных данных и отмывании денег. В США его могут осудить на 80 лет.

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