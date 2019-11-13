Хакеру Буркову грозит 80 лет заключения в США

Американские власти обвиняют экстрадированного из Израиля гражданина России Алексея Буркова в мошенничестве, сговоре, краже личных данных и отмывании денег.

В США его могут осудить на 80 лет. Американская сторона подозревает Бурков в управлении сайтом Cardplanet, на котором можно было купить номера краденых банковских карт, многие из которых принадлежали гражданам США. По данным Минюста, всё это привело к "мошенническим покупкам на американские кредитки на сумму более $20 млн".

Также россиянина обвиняют в управлении еще одним сайтом, где киберпреступники могли рекламировать преступные услуги и украденное ими имущество, среди которого - личные данные.

Бурков предстал перед федеральным судом в Александрии. 15 ноября состоится слушание, на котором решится вопрос об аресте гражданина России, сообщает ТАСС.

Напомним, президент Израиля Реувен Ривлин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой помиловать израильтянку Наамы Иссахар, которую приговорили к 7,5 годам тюрьмы за контрабанду гашиша.

25-летняя Иссахар была задержана 9 апреля в московском аэропорту «Шереметьево». Девушка возвращалась с пересадкой из Дели в Тель-Авив. В багаже израильтянки, к которому во время перелета у нее не было доступа, обнаружили 9,6 грамм гашиша.

Позднее издание The Jerusalem Post сообщило о том, что российские власти предлагали Израилю обменять Нааму Ассахар на хакера Алексея Буркова. Он был арестован 4 года назад по запросу Соединенных Штатов. Руководство Израиля отказалось от этого предложения, сославшись на решение суда о выдаче Буркова США.

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