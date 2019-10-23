РПЦ обиделась на Cloud МТС за отказ в бесплатном хостинге

Кампания Cloud МТС отказала в бесплатном хостинге православным сайтам prihod.ru. Верующие окрестили такой поступок «обрушением сайтов храмов Русской Православной Церкви по всей России и СНГ».

Как рассказало руководство prihod.ru, с 2015 года сеть сайтов бесплатно размещал хостинг ИТ-Град. Однако в 2018 году Cloud МТС приобрели облачные активы группы компаний ИТ-ГРАД.

В начале октября 2019 года руководство Cloud МТС заявило, что более не намерено размещать Prihod.ru бесплатно и выставило счет на 90 000 руб./месяц. Таких денег у православных не оказалось.

Несмотря на это, prihod.ru все же нашли выход из ситуации и в скором времени переезжают на другой хостинг.

«Мы нашли другой хостинг, более дешевый, но на безболезненный незаметный для наших пользователей переезд времени у нас не хватило. Поэтому сейчас нам придется отключить все сайты примерно на неделю. Если вдруг вы, или ваши знакомые, или знакомые знакомых знают кого-то из руководства Cloud МТС, большая просьба попросить не отключать сайты хотя бы на время переезда», – приводит обращение руководства prihod.ru к своим пользователям «Радонеж».

На каких основаниях кампания МТС должна это сделать, православные, впрочем, не поясняют.

Ранее организация РПЦ «Радонеж» осудила поступок священников, подписавших письмо в защиту фигурантов «московского дела».