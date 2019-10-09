РПЦ осудила поддержавших оппозицию священников

Организация Русской православной церкви «Радонеж» осудила поступок священников, подписавших письмо в защиту фигурантов «московского дела».

«Выступая против общего врага можно оказаться помощником врага намного худшего», — считают в братстве.

По мнению православной организации, «священники-подписанты желали умягчить сердца государевых людей, а не революционеров, и выступали, побуждаемые искренней заботой о правде и милосердии».

«Однако искренность такой заботы - которую у нас нет причин ставить под вопрос - не отменяет ее избирательности», — заявил «Радонеж».

Речь идет об открытом письме 39 священников РПЦ в защиту фигурантов «московского дела». В нем служители церкви жестко критикуют действия властей по отношению к задержанным и осужденным активистам, называя методы государства «запугиванием граждан».

Напомним, акции протеста за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму проходили в столице с середины июля. После очередного митинга 27 июля у мэрии Москвы, на Лубянке и на Трубной площади были задержаны 1373 человека.

Спустя несколько дней после задержаний Следственный комитет возбудил уголовное дело о «массовых беспорядках», по которому были арестовали 13 человек, с пятерых из них полностью сняли обвинение, обвинения нескольких человек переквалифицировали. Ряд фигурантов получили незаслуженно жесткие наказания.