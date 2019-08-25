Православные бунтуют против «Супрематического креста»

В Екатеринбурге православные активисты выступил против восстановления работы известного райтера и каллиграфа Покраса Лампаса. Речь идет о «Супрематическом кресте», который Покрас Лампас выполнил для юбилейного фестиваля «Стенограффия».

Как передаёт «Интерфакс», во главе акции выступала представитель Музея святости, исповедничества и подвижничества Оксана Ивановоа. Она, как и другие православные, уверена что этот символ является священным и по нему нельзя ходить.

Напомним, 19 июля городские коммунальщики решили закатать «Супрематический крест» в асфальт. Как выяснилось позднее администрация Орджоникидзевского района города решила отремонтировать площадь, т.к. жители «спотыкались на этом месте, скользили». В ответ на это художник поиронизировал и пообещал восстановить рисунок.

Покрас Лампас — российский художник-каллиграф, основатель направления «каллиграфутуризм». Работает в стиле каллиграффити. В 2015 году, по заказу компании Panasonic он создал самую большую в мире каллиграфию, площадью 1625 квадратных метров — на крыше бывшей фабрики «Красный Октябрь» в Москве. Это единственное художественное произведение в России, которое видно из космоса.