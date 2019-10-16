Чтобы дети не падали из окон в РФ изменят правила строительства

Минстрой до конца 2019 года внесет изменения в правила строительства. Они будут касаться предупреждения выпадения из окон детей.

Об этом сказала уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова. В частности, будет установлена обязанность применения систем безопасности при проектировании окон. Это коснется исключительно новостроек.

Как пишет «Интерфакс», планируется установить высоту балконов, лоджий на уровне не менее 1,2 метра.

Кузнецова предлагала обязать застройщиков оснащать оконные конструкции типовыми замками безопасности и ужесточить ответственность за неисполнение новых требований.

Ранее в МВД стали вести статистику по выпадению несовершеннолетних из окон. Только за лето 2019 года при падении погибли 125 детей.