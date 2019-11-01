Не «За права человека»: ВС ликвидировал движение Пономарева

Верховный суд удовлетворил иск Минюста с требованием ликвидировать общественное движение «За права человека». Оно существовало с 1997 года под руководством Льва Пономарева.

В исковом заявлении перечислялись случаи привлечения членов движения и руководителя к административной ответственности и неустраненные нарушения. Ссылаясь на них, Минюст потребовал ликвидировать движение.

В заявлении организации говорится, что нарушения можно было устранить, но все действия в суде подтвердили желание ведомства ликвидировать движение. Сторонники отмечают, что суд не учел, что за время своего существования оно «не затронуло ничьих прав или интересов».

Как пишет РБК, организация будет обжаловать решение Верховного суда и продолжит борьбу за сохранение движения.

В феврале 2014 года «За права человека» включили в список иноагентов. В 2015 году его исключили из реестра, но потом внесли повторно.

