Льва Пономарева оштрафовали на 100 тысяч рублей

Суд оштрафовал на 100 тысяч рублей главу движения «За права человека» Льва Пономарева из-за публикации в «Новой газете».

Известно, что речь идет об опубликованном 3-го июня тексте «Под колесами 37-го». Роскомнадзор составил протокол в отношении правозащитника из-за того, что а материале не было указано, что движение «За права человека» выполняет функции «иностранного агента».

В самом издании заявили, что это была техническая ошибка и извинились перед Львом Пономаревым, однако суд не принял это во внимание.

Движение «За права человека» было внесено в реестр иностранных агентов Минюстом России. На сайте ведомства сообщается, что «факт соответствия движения признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведения Минюстом России внеплановой документарной проверки».