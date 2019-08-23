ФСБ поймала переправляющих в Сирию деньги экстремистов

В Калужской области Федеральная служба безопасности пресекла деятельность шестерых экстремистов, которые собирали деньги для отправки для террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

Все шесть членов ячейки были уроженцами Центральной Азии. По приказу эмиссаров организации они различными способами добывали и переправляли деньги в Сирию.

Как уточняется на сайте ФСБ, пресечение деятельности произошло в рамках уголовного дела.

Ранее выяснилось, что террористы начали вербовать иностранных студентов в российских вузах. Раньше боевиков интересовали исключительно трудовые мигранты.