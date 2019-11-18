Появился новый способ мошенничества через наушники

Теперь взломать телефон можно с помощью беспроводных наушников.

Как рассказали эксперты, хакеры могу взламывать некоторые Android-смартфоны через беспроводные аксессуары.

Специалисты в сфере кибербезопасности из американских университетов Айовы и Пердью выяснили, что Bluetooth-устройства позволяют злоумышленникам залезть в смартфон. После этого они с лёгкостью могут украсть ваши личные данные и даже перехватить звонок.

Для этого им необходимо воспользоваться так называемым AT-интерфейсом. То есть они отправляют определённые команды на телефон и после этого переводят гаджет на небезопасное соединение, пишут «Известия».

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