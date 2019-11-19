Появилось полное видео избиения в баре капитана ФСБ
Телеканал РЕН ТВ опубликовал полное видео драки в кафе на Пречистенской набережной, в результате которой с черепно-мозговой травмой был госпитализирован капитан ФСБ Николай Подоксенов.
На кадрах, как спецназовец стоит у барной стойки заведения, и к нему подходят двое мужчин. Между ними начинается драка, но сотрудник заведения убеждают мужчин покинуть кафе.
После этого конфликт продолжается на улице.Там капитану ФСБ наносят несколько ударов,он падает на землю и теряет сознание.
Ранее источники в главном управлении МВД по Москве сообщили, что инцидент случился 17 ноября ночью, около двух часов.
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