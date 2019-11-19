В московском кафе произошел мордобой с участием капитана ФСБ
В Москве с черепно-мозговой травмой госпитализирован капитан ФСБ Николай Подоксенов. Его избили в кафе на Пречистенской набережной.
Источники в главном управлении МВД по Москве сообщили РБК, что инцидент случился 17 ноября ночью, около двух часов. Сотрудник спецслужбы вступил в конфликт с лицами славянской внешности.
В результате он получил телесные повреждения. Пострадавший находится в отделении нейрохирургии госпиталя ФСБ.
Ранее в Забайкальском крае трое подростков 15 и 16 лет ворвались в частный дом, убили хозяина и изнасиловали жену.
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