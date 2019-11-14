Появилась новая Motorola Razr популярная в прошлом десятилетии

Компания Motorola представила новую версию легендарной раскладушки Razr. Стоимость смартфона составит 1499 долларов (более 95 тыс. рублей).

Главная особенность гаджета – гибкий OLED-экран. Телефон имеет на внешней стороне корпуса второй дисплей для быстрого ответа на сообщения.

У смартфона две камеры: основная на 16 мегапикселей и 5-мегапиксельная для селфи. Motorola Razr имеет 6 Гб оперативной памяти и накопитель на 128 Гб. На телефоне установлена операционная система Android 9 Pie, пишет «Российская газета».

В США новинку начнут продавать в январе 2020 года. О запуске Motorola Razr в других странах пока не говорится.

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