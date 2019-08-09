Потушены еще 355 лесных пожаров в России

355 пожаров общей площадью более 1,2 гектаров потушили в Сибири и на Дальнем Востоке.

«К данному моменту в трех субъектах СФО и ДФО ликвидировано 355 пожаров на площади более 1,2 млн га», — рассказали «РИА Новости» в пресс-службе МЧС.

Накануне премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что на тушение лесных пожаров правительство выделит из Резервного фонда почти шесть миллиардов рублей.

Основной причиной пожаров в сибирских лесах МЧС назвало неосторожное обращение с огнем. Следственный комитет завел по факту происшествий уголовное дело о халатности (ст. 293 УК).