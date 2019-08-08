Правительство выделит почти 6 млрд рублей на тушение Сибири

Правительство России выделит из Резервного фонда почти шесть миллиардов рублей на тушение лесных пожаров в Сибири.

По словам премьер-министра страны Дмитрия Медведева, которые приводит пресс-служба правительства, наиболее острые ситуации с пожарами сейчас сложились в Иркутской области, Красноярском крае и Якутии.

Медведев также отметил, что еще 600 миллионов рублей будет выделено пострадавшей от паводка Амурской области.

Основной причиной пожаров в сибирских лесах МЧС назвало неосторожное обращение с огнем. Следственный комитет завел по факту происшествий уголовное дело о халатности (ст. 293 УК).