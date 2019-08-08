Правительство выделит почти 6 млрд рублей на тушение Сибири
Правительство России выделит из Резервного фонда почти шесть миллиардов рублей на тушение лесных пожаров в Сибири.
По словам премьер-министра страны Дмитрия Медведева, которые приводит пресс-служба правительства, наиболее острые ситуации с пожарами сейчас сложились в Иркутской области, Красноярском крае и Якутии.
Медведев также отметил, что еще 600 миллионов рублей будет выделено пострадавшей от паводка Амурской области.
Основной причиной пожаров в сибирских лесах МЧС назвало неосторожное обращение с огнем. Следственный комитет завел по факту происшествий уголовное дело о халатности (ст. 293 УК).
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