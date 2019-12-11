Посвященный Лужкову мемориал появился у мэрии Москвы

Возле стен мэрии появился мемориал, посвящённый бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову. Люди принесли туда цветы и зажгли лампады.

Сотрудники мэрии установили стол с портретом Лужкова с черной лентой со стороны Вознесенского переулка. Рядом установлены свечи и букеты цветов. Также каждый может оставить свои соболезнования и воспоминания о Москве времен ушедшего градоначальника в книге памяти.

К мемориалу приходят как жители, так и гости Москвы, пишет «РИА Новости».

Лужков, возглавлявший Москву с 1992 по 2010 годы, скончался во вторник на 84-м году жизни. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в четверг, 12 декабря, совершит отпевание экс-мэра Москвы в храме Христа Спасителя.

Смерть Юрия Михайловича наступила в одной из немецких клиник, расположенных в городе Мюнхене (Бавария, ФРГ). Бывший российский градоначальник не выдержал плановой операции.

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