Пострадавшие от затопления начали получать компенсацию

Власти Еврейской автономной области (ЕАО) начали выплачивать компенсации пострадавшим от мощного паводка. Об этом сообщили в областном правительстве.

Всего от паводка пострадало 54 населенных пункта в области. Там уже с августа введён режим Чрезвычайной ситуации.

Теперь 680 граждан, проживающих в затопленных населенных пунктах, получили помощь - 10 тысяч рублей.

Сегодня такую же сумму получат еще 194 человека. А тем, кто частично утратил имущество первой необходимости власти дадут по 50 тысяч рублей. Таких - 92 жителя ЕАО, пишет «РИА Новости».



Ранее президент России Владимир Путин поручил главам регионов максимально быстро оказать все виды помощи пострадавшим и не затягивать процесс свойственной им бюрократией.

Главы дальневосточных регионов должны лично посетить пострадавшие от паводка субъекты, чтобы своими глазами увидеть, что там происходит, уверен глава государства.