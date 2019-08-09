Пострадавшие при взрыве в Северодвинске сильно облучены

Пострадавшие при взрыве в Северодвинске сильно облучены

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Шестеро пострадавших при взрыве на ракетном полигоне в Северодвинске получили большие дозы радиации. Их доставили в Москву на самолетах санитарной авиации.

Пострадавших отправили в федеральный медицинский биофизический центр имени А.И. Бурназяна – это основное учреждение в России в области радиационной и ядерной медицины. Облучение получили Игорь Березин, Сергей Плаксин, Алексей Перепелкин, Дмитрий Абалин, Александр Манюсин и Сергей Гришин.

Их имена приводит Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал Baza. Известно также, что всю одежду пострадвших сожгли сразу после взрыва.

Ранее сообщалось о временном превышении радиации в Северодвинске, где произошел взрыв на полигоне.

Происшествие случилось 8 августа, погибли два человека. Минобороны заявляло, что выбросов вредных веществ не было.

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Теги:
Места: Россия
Организации: Минобороны
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