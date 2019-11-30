Пострадавшие в Доминикане россияне летят домой

Пострадавшие в Доминикане россияне летят домой

Фото: Известия

Восемь российских туристов, пострадавших при ДТП в Доминиканской Республике, вылетели на родину. Еще 19 россиян находятся в местных больницах.

Как уточнила «РИА Новости» представитель туроператора Anex Tours Валерия Ферафонтова, девять из госпитализированных российских туристов находятся в палатах интенсивной терапии, однако часть из них в субботу переведут в обычный стационар.

Еще двое выписались из больницы в пятницу, но остались на территории комплекса, поскольку там проходят лечение их родственники.

Напомним, авария произошла 26 ноября недалеко от доминиканского города Игуэй. По предварительным данным, причиной ДТП стал резкий маневр грузовика перед автобусом. Чтобы избежать столкновения водитель автобуса резко затормозил.

В момент аварии в салоне автобуса находилось несколько детей. Одной из девочек пришлось ампутировать обе руки.

Страховая компания ERV, в которой были застрахованы туристы, взяла на себя все расходы. Страховая сумма по полису каждого россиянина составляет $40 тысяч.

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