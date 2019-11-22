Пострадали 100 солдат: в армии России увидели всплеск насилия

В 2019 году Главная военная прокуратура выявила рост случаев насилия со стороны командиров. Пострадали более 100 военнослужащих.

Об этом сообщил заместитель главного военного прокурора Сергей Скребец во время выступления в Совете Федерации. Он объяснил, что насилие часто связано с нарушением требований воинских уставов.

Командиры, уличенные в рукоприкладстве, объясняют действия тем, что не имеют достаточных полномочий для поддержания порядка среди солдат. Скребец считает, что одна из причин насилия заключается в недостаточной профессиональной подготовке курсантов военных училищ, передает «Интерфакс».

Ранее в воинской части Забайкальского края солдат-срочник расстрелял 8 сослуживцев. Причиной стрельбы называли издевательства со стороны одного из командиров.

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