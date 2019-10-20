Поставщик продуктов убил работницу детсада из-за денег

В Волгограде по подозрению в убийстве помощницы заведующей детским садом был задержан поставщик продуктов питания в дошкольное учреждение.

По информации областного СК, 18 октября в полицию обратилась 26-летняя девушка с заявлением об исчезновении матери. Следователи возбудили уголовное дело по статье убийство и начали поиски пропавшей.

Как выяснилось, в последнее время женщина была в отношениях с поставщиком продуктов питания в детский сад, где она работала. Накануне исчезновения она уехала вместе с ним и больше ее никто не видел.

В ходе допроса мужчина признался в убийстве и показал, что спрятал тело в подвале заброшенного дома в дачном массиве Краснооктябрьского района. По словам подозреваемого, он убил помощницу заведующей в ходе внезапного конфликта из-за денег.

Следствие также предполагает, что после убийства мужчина хотел покинуть страну. При нем был обнаружен билет на автобус в одну из зарубежных стран, передает «Интерфакс».

Ранее в Петербурге задержали 41-летнюю женщину, расчленившую своего соседа по коммуналке.