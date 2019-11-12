США поставляли оружие на Украину для «войны с русскими»

Вашингтон дал Киеву оружие, чтобы украинцы «могли сражаться с русскими». Так госсекретарь США Майк Помпео объяснил выделение военной помощи Киеву.

По словам Помпео, инициатива военного снабжения Украины принадлежала лично президенту США Дональду Трампу.

Американский лидер хотел убедиться, что у России не будет возможности навредить украинскому народу. Для этого было предоставлено оборонительное оружие. Такое заявление госсекретарь сделал на фоне расследования по делу об импичменте президента Дональда Трампа, пишет «Газета.Ру».

Ранее советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что в Вашингтоне надеются, что Россия и Украина поладят и будет что-то вроде мирного договора. В этом случае поставки оружия прекратятся.

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