США не будут помогать Украине вечно
США не готовы оказывать военную помощь Украине вечно. Поэтому в Вашингтоне надеются на мирное урегулирование нынешнего конфликта.
По словам советника президента США по нацбезопасности Роберта О'Брайена, в Вашингтоне надеятся, что Россия и Украина поладят и будет что-то вроде мирного договора. В этом случае поставки оружия прекратятся.
При этом политик отметил, что лишь при администрации Дональда Трампа начались поставки летального оружия в Киев, чтобы «сопротивляться русским», которые якобы вмешиваются во внутренние дела Украины, «Russia Today».
Роберт О`Брайен сменил на посту советника президента США по нацбезопасности ушедшего в отставку Джона Болтона.
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