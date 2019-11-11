США не будут помогать Украине вечно

США не готовы оказывать военную помощь Украине вечно. Поэтому в Вашингтоне надеются на мирное урегулирование нынешнего конфликта.

По словам советника президента США по нацбезопасности Роберта О'Брайена, в Вашингтоне надеятся, что Россия и Украина поладят и будет что-то вроде мирного договора. В этом случае поставки оружия прекратятся.

При этом политик отметил, что лишь при администрации Дональда Трампа начались поставки летального оружия в Киев, чтобы «сопротивляться русским», которые якобы вмешиваются во внутренние дела Украины, «Russia Today».

Роберт О`Брайен сменил на посту советника президента США по нацбезопасности ушедшего в отставку Джона Болтона.

Читайте нас в мобильном приложении