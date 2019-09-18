Названо имя нового советника нацбезопасности США
Новым советником по национальной безопасности США стал действующий спецпредставитель страны по делам заложников Роберт О`Брайен. Он сменил на посту ушедшего в отставку Джона Болтона.
«Я долго и эффективно работал с Робертом. Он сделает прекрасную работу!» — сообщил президент США Дональд Трамп в своем Twitter.
Об отставке Джона Болтона стало известно неделей ранее. По информации СМИ, он был уволен за нежелание ослабить санкции в отношении Тегерана.
Глава США также заявлял, что бывший советник допустил ошибки по проблемам КНДР, Венесуэлы и Ирана.
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