Названо имя нового советника нацбезопасности США

Названо имя нового советника нацбезопасности США

Фото: BBC

Новым советником по национальной безопасности США стал действующий спецпредставитель страны по делам заложников Роберт О`Брайен. Он сменил на посту ушедшего в отставку Джона Болтона.

«Я долго и эффективно работал с Робертом. Он сделает прекрасную работу!» — сообщил президент США Дональд Трамп в своем Twitter.

Об отставке Джона Болтона стало известно неделей ранее. По информации СМИ, он был уволен за нежелание ослабить санкции в отношении Тегерана.

Глава США также заявлял, что бывший советник допустил ошибки по проблемам КНДР, Венесуэлы и Ирана.

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Места: США
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