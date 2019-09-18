Названо имя нового советника нацбезопасности США

Новым советником по национальной безопасности США стал действующий спецпредставитель страны по делам заложников Роберт О`Брайен. Он сменил на посту ушедшего в отставку Джона Болтона.

«Я долго и эффективно работал с Робертом. Он сделает прекрасную работу!» — сообщил президент США Дональд Трамп в своем Twitter.

Об отставке Джона Болтона стало известно неделей ранее. По информации СМИ, он был уволен за нежелание ослабить санкции в отношении Тегерана.

Глава США также заявлял, что бывший советник допустил ошибки по проблемам КНДР, Венесуэлы и Ирана.