ООН постарается прекратить огонь в сирийском Идлибе

Совет Безопасности ООН сегодня рассмотрит резолюцию о прекращении огня в одной из самых горячих точек в Сирии - Идлибе.

Документ инициировали Бельгия, Германия и Кувейт. При этом три страны постарались учесть разногласия США и России по решению сирийского кризиса, пишет «РИА Новости».

В резолюции говорится о путях прекращения огня и гуманитарном коридоре для мирного населения из горячей точки.

Ранее Вашингтон нанес авиаудар по сирийской провинции Идлиб. Результатом атаки стали многочисленные жертвы и разрушения.