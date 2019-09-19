ООН постарается прекратить огонь в сирийском Идлибе
Совет Безопасности ООН сегодня рассмотрит резолюцию о прекращении огня в одной из самых горячих точек в Сирии - Идлибе.
Документ инициировали Бельгия, Германия и Кувейт. При этом три страны постарались учесть разногласия США и России по решению сирийского кризиса, пишет «РИА Новости».
В резолюции говорится о путях прекращения огня и гуманитарном коридоре для мирного населения из горячей точки.
Ранее Вашингтон нанес авиаудар по сирийской провинции Идлиб. Результатом атаки стали многочисленные жертвы и разрушения.
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