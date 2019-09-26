РПЦ посоветовала россиянам отвечать за секс

С проблемой внебрачных связей в России нужно бороться укреплением позиции «прочного союза одного мужчины и одной женщины», а не легализацией многоженства, считает зампред синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Ранее председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин высказал мнение, что официальное многоженство лучше связей на стороне, и предложил узаконить право иметь двух жен в регионах с преимущественно мусульманским населением.

В РПЦ считают, что позиция любовницы или какой-то там по счету жены унижает достоинство женщины.

Кипшидзе рекомендовал всем традиционным религиям сообща укреплять прочность союза одного мужчины и одной женщины и быть ответственнее в этом вопросе, так как это «общая цель, достижение которой может способствовать возрождению и укреплению традиционной семьи».

Проблему бесправия внебрачных детей он предложил решать укреплением правовой ответственности их биологических отцов, передает «Интерфакс».

Ранее Русская православная церковь опровергла заявление протоирея Дмитрия Смирнова о нежелании крестить родившихся в результате экстракорпорального оплодотворения детей.