РПЦ не одобряет идею многоженства в России

Представитель РПЦ прокомментировал предложение муфтия Москвы Ильдара Аляутдинова узаконить многоженство в мусульманских регионах России.

По словам зампредседателя отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе, христианская цивилизация не приветствует идею многоженства.

«Для нас моногамия ассоциируется с уважением как роли мужчины, так и роли женщины и признанием их равного достоинства в браке, тех особых дарований, которые творцом вручены каждому из супругов», — заявил Кипшидзе.

Он также отметил, что не считает инициативу Аляутдинова общей позицией мусульманской общины, передает РИА «Новости».

Ранее Русская православная церковь опровергла заявление протоирея Дмитрия Смирнова о нежелании крестить родившихся в результате экстракорпорального оплодотворения детей.