РПЦ не имеет ничего против родившихся в результате ЭКО детей

Русская православная церковь опровергла заявление протоирея Дмитрия Смирнова о нежелании крестить родившихся в результате экстракорпорального оплодотворения детей.

По словам официального представителя РПЦ Владимира Легойду, позиция протоиерея является его собственной и никакого отношения к позиции церкви не имеет.

«Замечу, что это личное мнение отца Димитрия», — приводит слова Легойда РИА «Новости».

При этом представитель РПЦ отметил, что родители рожденных таким путем детей должны раскаяться, так как они отступили от учения Церкви.

Ранее 39 священников Русской православной церкви подписали открытое письмо в защиту фигурантов «московского дела».

В нем служители церкви жестко критикуют действия властей по отношению к задержанным и осужденным активистам, называя методы государства «запугиванием граждан».