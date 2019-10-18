Посольство России ответило Японии на шутку о Курилах

Посольство России в Японии отреагировало на предложение губернатора Токио Юрико Коикэ провести олимпийские состязания на Курилах. В дипмиссии напомнили, что «спорт должен объединять, а не служить поводом для конфронтационных шуток».

Дипломаты специально для губернатора Токио Юрико Коикэ подчеркнули, что у Японии достаточно своих земель с прохладным климатом и российские южные Курилы к ним не относятся.

Коикэ предложила перенести на Курильские острова марафон и соревнования по спортивной ходьбе, которые пройдут на Олимпиаде-2020, пишет «Газета.Ру».

Это не первая провокация Токио по поводу территориальных претензий. Ранее четыре российских острова на Курилах изобразили как часть Японии на официальном сайте летних Олимпийских игр 2020 года.