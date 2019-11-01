Посольство Израиля в Москве вернулось к работе после забастовки

103 израильских диппредставительства, включая посольство в Москве и генкосульство в Санкт-Петербурге, с 1 ноября возобновляют работу. Несколько дней назад они объявили забастовку из-за сокращения расходов на их содержание.

На странице российского посольства в Facebook говорится, что забастовка прекращена и представительство работает в обычном режиме.

Напомним, посольство закрылось 30 октября. Поводом послужило решение Минфина Израиля сократить расходы на работу представительств и ввести отчетность за траты. Не подтвержденные документально расходы собирались облагать налогом.