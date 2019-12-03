Посол Дании объяснил ситуацию с «Северным потоком-2»

Вопрос о строительстве участка газопровода «Северный поток — 2» в датской экономической зоне не был политическим, решение принимало Датское энергетическое агентство.

По словам посла Дании в РФ Карстена Сендергорда, энергетическому агентству нужно было удостовериться в том, что проект соответствует всем международным обязательствам и экологическим стандартам.

Также посол отметил, что энергетическое агентство дало своё разрешение на строительство газопровода ещё и потому, что оператор проекта Nord Stream 2 AG предоставил новый запрос, где уже говорилось о прокладке газопровода не через датские территориальные воды, а через экономическую зону Дании. На принятие решения потребовалось 14 месяцев, пишет «РИА Новости».

После того, как Дания приостановила добычу газа на своем крупнейшем месторождении Тайра, ей придется обратиться за помощью к Германии. Немецкие партнеры, в свою очередь, обещают предоставить датчанам российское, норвежское и нидерландское «голубое топливо». Таким образом Дания, являясь противником строительства «Северного потока-2», попадает в газовую зависимость от России.

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