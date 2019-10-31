После решения ЦБ «Сбербанк» снизил ставки по ипотеке

Ставки по ипотеке от «Сбербанка» снизились до 9,3%. Это произошло благодаря уменьшению Центробанком ключевой ставки.

О снижении ставки сообщил глава кредитной организации Герман Греф. на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Он отметил, что базовая ставка теперь составляет 9,3%, для молодых семей – 8,8%, для субсидированных застройщиков – 7,3%, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что в «Сбербанке» появится ипотека под 1% на жилье, построенное с использованием эскроу-счетов.