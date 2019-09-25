После посадки «Боинга» в Барнауле госпитализировали пятерых

В результате аварийной посадки «Боинга 767-300» в аэропорту Барнаула пострадали 23 человека. Пятеро из них были госпитализированы.

Самолет направлялся из Камрани (Вьетнам) в Барнаул. Всего были эвакуированы 334 пассажира и 10 членов экипажа.

По данным «Интерфакса», командир воздушного судна сообщил диспетчеру о возможном возгорании шасси. Однако официального подтверждения этой информации нет.

Для людей, которые собирались вылететь из Барнаула во Вьетнам подготовили запасное судно.

После случившегося была сформирована комиссия из членов правительства региона и представителей силовых структур для выяснения обстоятельств.

Ранее сообщалось, что желающий попасть на отдых пассажир сам сел за штурвал самолета.